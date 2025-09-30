Минюст Израиля: было открыто более 2600 дел для семей, пострадавших 7.10.2023

Опубликован годовой отчет правовой помощи министерства юстиции Израиля. Согласно этому документу, в прошлом году было открыто 111536 дел.

Больше всего – по гражданским вопросам и долгам (45101), по семье и личному статусу (35958) и по линии Института национального страхования "Битуах Леуми" (10410).

С 7 октября 2023 года было открыто более 2600 дел для семей, близкие которых убиты террористами, находились в заложниках и вернулись, или погибли на службе во время войны.

Основные тематики дел, проходивших в 2024 году по линии минюста: личный статус – 32%, долги – 26%, гражданские споры – 14%, "Битуах Леуми" – 9%, принудительная госпитализация – 6%, несовершеннолетние – 4%, правоспособность – 4% и др.

Больше всего дел рассматривалось в Тель-Авивском округе (почти 26%), в Хайфе (более 21%) и в Иерусалиме (около 17%).