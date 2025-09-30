x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Акция "Помните 7 октября" теперь проводится и в Вашингтоне

время публикации: 30 сентября 2025 г., 15:18 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 15:25
Акция "Помните 7 октября" теперь проводится и в Вашингтоне
GPO

После выступления главы правительства Биньямина Нетаниягу на сессии Генеральной Ассамблеи ООН канцелярия премьер-министра и правительственная пресс-служба расширили информационную кампанию на Вашингтон.

Вокруг Белого дома были размещены огромные плакаты и фургоны с надписью "Remember October 7" ("Помните 7 октября") и QR-кодом, который ведет на сайт с информацией о зверствах резни "черной субботы" 7 октября 2023 года.

Цель этой информационной кампании – напомнить о чудовищных преступлениях, совершенных террористами 7 октября и положивших начало войне "Железные мечи", об огромном количестве жертв резни и о немыслимой жестокости террористической организации, продолжающей удерживать в плену в Газе 48 похищенных.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
