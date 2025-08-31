По данным израильской разведки, 37% жителей Газы все еще одобряют "резню 7 октября"

По данным Управления разведки (АМАН), в 2025 году в секторе Газы уменьшился уровень одобрения резни, устроенной ХАМАСом в Израиле 7 октября 2023 года. В данный момент 37% жителей сектора поддерживают действия ХАМАСа.

Наблюдается снижение поддержки ХАМАСа также среди жителей Палестинской автономии. Если в 2023 году террористическую атаку на Израиль поддерживали 82% палестинского населения в Иудее и Самарии, то в 2025 году этот показатель составляет 59%.

По информации Ynet, эти данные были представлены начальником исследовательского отдела АМАНа Офиром Мизрахи Розен членам военно-политического кабинета.