31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
31 августа 2025
Израиль

На юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил здание, использовавшееся "Хизбаллой"

ЦАХАЛ
Ливан
Хизбалла
время публикации: 31 августа 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 22:08
На юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил здание, использовавшееся "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении здания в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях.

Военные отмечают, что хозяин дома, Мухаммад Хусейн Касем, являвшийся боевиком "Хизбаллы", был ликвидирован около недели назад.

Операция была проведена в субботу ночью силами 300-й бригады.

В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается: ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз для государства Израиль.

Израиль
