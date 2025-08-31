На юге Ливана ЦАХАЛ уничтожил здание, использовавшееся "Хизбаллой"
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении здания в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана, которое использовалось "Хизбаллой" в военных целях.
Военные отмечают, что хозяин дома, Мухаммад Хусейн Касем, являвшийся боевиком "Хизбаллы", был ликвидирован около недели назад.
Операция была проведена в субботу ночью силами 300-й бригады.
В сообщении армейской пресс-службы подчеркивается: ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любых угроз для государства Израиль.
