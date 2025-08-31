Спикер парламента Ливана заявил о готовности к диалогу с "Хизбаллой" и осудил Израиль

Спикер парламента Ливана Набих Берри, поддерживающий "Хизбаллу", заявил, что вопрос разоружения террористической группировки все еще стоит на повестке дня, однако разоружение "не будет проведено по предложениям США". Он призвал к "общенациональному диалогу", который определит "судьбу этого оружия".

Ливанская армия должна до конца сегодняшнего дня представить план разоружения "Хизбаллы", который должен быть реализован до завершения 2025 года. Однако лидер "Хизбаллы" шейх Наим Кассем отказался обсуждать вопрос оружия до тех пор, пока израильские войска не отойдут с пяти холмов на юге Ливана, контролируемых ЦАХАЛом, и не прекратят удары по ливанской территории.

В Израиле, в свою очередь, обещают начать вывод войск из южного Ливана после того, как ливанское правительство примет решение по вопросу разоружения "Хизбаллы". США также призывают правительство Ливана принять решение, не дожидаясь вывода израильских войск из южных районов Ливана.