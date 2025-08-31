x
31 августа 2025
Израиль

Принято решение о разрушении бетонной стены между кибуцем Нахаль-Оз и сектором Газы

время публикации: 31 августа 2025 г., 17:59 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 17:59

В ближайшие дни начнется разрушение высокой бетонной стены, отделявшей кибуц Нахаль-Оз от сектора Газы. Стена была возведена для того, чтобы защитить израильских фермеров от минометных обстрелов из сектора Газы.

Сайт "Мако" пишет, что до строительства стены обстрелы осуществлялись с холма Рехес Али Мунтар, отделявшего израильские населенные пункты от центральной и северной части сектора. В ходе войны израильские военные расширили зону безопасности на границе, включив в нее возвышенность. В силах безопасности считают, что после уничтожения инфраструктуры террора в районе холма и постоянное присутствие там сил ЦАХАЛа, устраняют угрозу обстрелов.

"Мако" также пишет о том, что в Нахаль-Оз в воскресенье, 31 августа, в рамках реконструкции кибуца был снесен первый дом, пострадавший в результате атаки террористов 7 октября и не подлежавший восстановлению.

