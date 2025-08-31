Эяль Замир: "Лидеры ХАМАСа сидят за границей, но мы доберемся и до них"

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир провел оценку ситуации в штабе Северного военного округа с участием командующего Северным военным округом генерал-майора Рафи Мило, главы военной разведки Шломи Биндера, начальника отдела планирования Эяля Харэля, главы оперативного отдела генерал-майора Ицика Коэна, командиров территориальных дивизий и других высокопоставленных офицеров. В ходе совещания была представлена оперативная и разведывательная информация и оперативные планы продолжения военных операций.

"ЦАХАЛ продолжает наступления, действует инициативно и с оперативным превосходством на всех фронтах и в любое время, – подчеркнул Эяль Замир. – Мы действуем внезапно и достигаем любой цели, обеспечивая безопасность граждан Израиля. В секторе Газы мы вчера атаковали одного из руководителей ХАМАСа Абу Убайду. У ЦАХАЛа длинные руки: большинство лидеров ХАМАСа сидят за границей, но мы доберемся и до них".

Замир подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает неустанные действия по возвращению всех заложников, живых и мертвых. Он напомнил, что накануне в результате специальной операции были возвращены останки заложников Илана Вайса и Идана Штиви. С начала операции "Колесницы Гидеона", добавил глава Генштаба, был возвращен Идан Александр и десять погибших заложников.

"Завтра большинство израильских школьников откроют новый учебный год, и некоторые жители севера впервые с начала войны вернутся к учебе в своих родных городах, – отметил Замир. – И я хочу сказать северянам: основное условие для начала учебного года это безопасность. Возвращение к учебе стало возможным благодаря нашим достижениям с начала войны и благодаря нашим действиям, продолжающимся и сейчас".

Замир добавил, что на этой неделе будут призваны резервисты для усиления борьбы с ХАМАСом в городе Газа. По словам главы Генштаба, задача еще не завершена, и он полагается на резервистов, убежденный, что они выполнят ее наилучшим образом. "Наши достижения получены благодаря тому, что резервисты раз за разом мобилизуются ради сохранения безопасности Израиля".