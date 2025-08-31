ЦАХАЛ выплатит бойцам-срочникам компенсацию за неиспользованные отпуска

Армия обороны Израиля впервые выплатит денежную компенсацию военнослужащим-срочникам, которые не получили ежегодный отпуск из-за операций "Колесницы Гидеона" и "Народ как лев". Большая часть бойцов была вынуждена участвовать в непрерывных боевых действиях на протяжении долгих недель, не выходя даже на короткие увольнительные домой.

Как сообщает "Маарив", глава управления кадров ЦАХАЛа Дуду Бар-Калифа отдал распоряжение проверить ситуацию с ежегодным отпуском солдат срочной службы, участвующих в боевых действиях. В ходе совещания с главой Генштаба Эялем Замиром они приняли решение принять ряд мер для восстановления бойцов и помощи их семьям.

В частности, было решено, что каждое боевое подразделение военнослужащих-срочников будет действовать непрерывно до трех недель, после чего они будут выходить на недельное восстановление. После разбора событий на базе, бойцы будут получать несколько дней отпуска дома, при этом эти дни не будут засчитываться в обычный отпуск.

Резервисты, которые будут призваны начиная со вторника, будут служить по программе "неделя – неделя": то есть, они будут неделю выполнять боевые задачи, а затем на неделю возвращаться домой, что позволит им поддерживать семейную жизнь, работать и учиться. Командиры резервных батальонов получат определенную гибкость в планировании распределения нагрузки на выходные и праздники: семейные резервисты получат преимущество для выхода в отпуск.

До начала академического учебного года – то есть, ближайший месяц – студенты будут получать несколько недель непрерывной службы, что позволит дать им больше отпускных в октябре и в ноябре, когда начнется учебный год в вузах.

Сразу после праздника Суккот в ЦАХАЛе рассмотрят возможность добавить дни отпуска к количеству отпуска после демобилизации (максимальный отпуск не превысит девять дней, то есть, половину ежегодного отпуска бойцов-срочников). На остальные девять и более дней (в зависимости от накопленных) ЦАХАЛ выплатит денежную компенсацию.

При этом подчеркивается, что вышеперечисленные льготы будут положены только бойцам, участвовавшим в боевых операциях в Газе, на севере и в Иудее и Самарии, которые не смогли выйти в ежегодный отпуск. Тыловым военнослужащим льгота не положена.