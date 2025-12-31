Оппозиция обвиняет главу минпроса в незаконном переводе денег ультраортдоксам

Депутаты от оппозиции утверждают, что министр просвещения Йоав Киш продвигаете бюджетные переводы ультраортодоксам.

Как сообщает "Кан" со ссылкой на источники в оппозиции, эти переводы продиктованы политическими мотивами и не обусловлены изучением основных предметов в ультраортодоксальных школах.

В партии "Еш Атид" утверждают, что перевод более чем миллиарда шекелей, утвержденный финансовой комиссией Кнессета, был осуществлен вопреки правилам. Согласно опубликованной информации, 426 миллионов переведены независимой системе образования, находящейся под контролем "Яадут а-Тора", 360 миллионов – сети "Мааян", контролируемой ШАС, а 136 миллионов – неофициальным ультраортодоксальным системам просвещения.

Партия "Еш Атид" подала апелляцию против этих переводов. Правительство должно дать ответ 31 декабря.