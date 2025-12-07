x
07 декабря 2025
07 декабря 2025
07 декабря 2025
07 декабря 2025
Израиль

Политический кризис: в "Яадут а-Тора" спорят о снятии бойкота с коалиции

Призыв ультраортодоксов
Коалиция
время публикации: 07 декабря 2025 г., 19:20 | последнее обновление: 07 декабря 2025 г., 19:24
Политический кризис: в "Яадут а-Тора" спорят о снятии бойкота с коалиции
Chaim Goldberg/Flash90

8 декабря фракция "Яадут а-Тора" обсудит вопрос прекращения бойкота коалиции.

Согласно опубликованной информации, депутаты от "Дегель а-Тора" считают необходимым возобновить голосования с коалицией по законопроектам в предварительном чтении.

Депутаты от "Агудат Исраэль" настаивают на продолжении бойкота.

Как сообщалось ранее, в ультраортодоксальных партиях увязывают возобновление сотрудничества с коалицией с продвижением законопроекта о призыве в ЦАХАЛ.

