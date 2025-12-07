Политический кризис: в "Яадут а-Тора" спорят о снятии бойкота с коалиции
8 декабря фракция "Яадут а-Тора" обсудит вопрос прекращения бойкота коалиции.
Согласно опубликованной информации, депутаты от "Дегель а-Тора" считают необходимым возобновить голосования с коалицией по законопроектам в предварительном чтении.
Депутаты от "Агудат Исраэль" настаивают на продолжении бойкота.
Как сообщалось ранее, в ультраортодоксальных партиях увязывают возобновление сотрудничества с коалицией с продвижением законопроекта о призыве в ЦАХАЛ.
