Политический кризис: в "Яадут а-Тора" спорят о снятии бойкота с коалиции

8 декабря фракция "Яадут а-Тора" обсудит вопрос прекращения бойкота коалиции.

Согласно опубликованной информации, депутаты от "Дегель а-Тора" считают необходимым возобновить голосования с коалицией по законопроектам в предварительном чтении.

Депутаты от "Агудат Исраэль" настаивают на продолжении бойкота.

Как сообщалось ранее, в ультраортодоксальных партиях увязывают возобновление сотрудничества с коалицией с продвижением законопроекта о призыве в ЦАХАЛ.