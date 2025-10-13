x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
Израиль

ХАМАС дал возможность некоторым заложникам для видеосвязи с близкими

Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 13 октября 2025 г., 09:03 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 09:26
ХАМАС дал возможность некоторым заложникам для видеосвязи с близкими
Террористы ХАМАСа дали возможность некоторым заложникам, которые еще не переданы "Красному Кресту", увидеть своих близких по видеосвязи.

В частности, ХАМАС связался с Эйнав Ценгаукер, матерью заложника Матана Ценгаукера, который должен сегодня выйти на свободу.

Телеканал "Кан" показывает кадры этого разговора. Эйнав кричит сыну: "Ты возвращаешься домой... Больше нет войны. Закончилась... Я люблю тебя. Я жду тебя".

Такую же возможность получила семья заложников Давида и Ариэля Кунио. Их мама Сильвия говорит, что не слышала своих сыновей, но счастлива от того, что увидела их, и что с ними всё в порядке.

