ХАМАС дал возможность некоторым заложникам для видеосвязи с близкими

Террористы ХАМАСа дали возможность некоторым заложникам, которые еще не переданы "Красному Кресту", увидеть своих близких по видеосвязи.

В частности, ХАМАС связался с Эйнав Ценгаукер, матерью заложника Матана Ценгаукера, который должен сегодня выйти на свободу.

Телеканал "Кан" показывает кадры этого разговора. Эйнав кричит сыну: "Ты возвращаешься домой... Больше нет войны. Закончилась... Я люблю тебя. Я жду тебя".

Такую же возможность получила семья заложников Давида и Ариэля Кунио. Их мама Сильвия говорит, что не слышала своих сыновей, но счастлива от того, что увидела их, и что с ними всё в порядке.