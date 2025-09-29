Близкие заложников устроили акцию у посольства США: "Все зависит от одного человека"

Представители семей похищенных и активистки женской протестной организации "Бонот альтернатива" собрались у здания посольства США в Тель-Авиве в тот момент, когда в Белом доме в Вашингтоне проходит встреча главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа.

Участники акции требуют немедленного возвращения всех похищенных и прекращения войны в секторе Газы.

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров протестного движения, заявила: "После 724 дней кошмар может, наконец, завершиться. Ад, через который проходит мой Матан и весь наш народ, может закончиться. Все зависит от одного человека".

Она призвала не сдаваться и продолжать добиваться освобождения заложников и прекращения войны.

Одновременно с этой акцией похожие демонстрации проходят у американского консульства в Иерусалиме, у консульства Израиля в Нью-Йорке и у Белого дома в Вашингтоне.