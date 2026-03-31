Двое бедуинов из Негева задержаны за контрабанду оружия

В ходе совместной операции Общей службы безопасности ШАБАК и полиции бойцы подразделения "Маген" полиции Южного округа задержали двух израильских граждан, жителей Негева, по подозрению в причастности к контрабанде и продаже оружия и боеприпасов.

После расследования прокуратура предъявила обвинительное заключение против одного из задержанных.

Житель бедуинского поселка Аль-Аасам Махер Абу ад-Дуб и житель Бир-Хаджаджа, имя которого не указывается, обвиняются в контрабанде оружием. Отмечается, что при отсутствии уголовной альтернативы министр обороны подписал приказ об административном аресте подозреваемых.