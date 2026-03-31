Беэр-шевцев, дома которых повреждены ракетами, попросили выехать из гостиницы для эвакуированных

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", жители Беэр-Шевы, эвакуированные в гостиницу после того, как их дома были повреждены при ракетном обстреле, получили сообщение, что они должны выехать, так как государство перестало оплачивать их проживание.

Комментируя эту информацию, в Налоговом управлении заявили, что перед праздником Песах никого не могут выселить из гостиницы.

Мэрия Беэр-Шевы сообщила радиостанции "Кан Бет", что вопросы временного жилья и компенсации ущерба находятся в ведении Национального управления по чрезвычайным ситуациям и компенсационного фонда, тогда как городской координационный штаб оказывает пострадавшим психологическую поддержку, помощь в поиске временного жилья и помощь в решении бюрократических вопросов.