В Берлине умер художник Павел Файнштейн

В ночь на 17 мая в Берлине умер художник, живописец и график Павел Файнштейн – автор множества работ, которые выставлялись в Германии, Израиле и других странах. О его смерти сообщил украинский поэт Александр Кабанов.

Павел Файнштейн родился в 1960 году в Москве, детство и юность провел в Душанбе, где учился в художественной школе. Первоначальное художественное образование получил в мастерской у Леонида Старкова, у которого брал частные уроки рисования. В 1980 году эмигрировал в Германию и продолжил образование в берлинской Высшей школе искусств, где учился живописи и стал мастер-шюлером профессора Герхарта Бергмана.

С начала 1980-х Файнштейн жил и работал в Берлине как свободный художник. Его живопись часто связывали с традицией русского реализма, Сезанна и старых мастеров. "Своим" художником он называл Веласкеса. Немецкая пресса называла его "новым старым мастером"; в его работах критики видели миры, где рядом существуют вина и искупление, проклятие и спасение.

Файнштейн много выставлялся в Германии и за ее пределами. Одной из заметных таких выставок стала персональная экспозиция "Pavel Feinstein. Paintings" в Еврейском музее Берлина, проходившая в 2002-2003 годах и включавшая около 70 работ.

Отдельное место в его биографии занимали книги и альбомы. Среди опубликованных работ – альбом "Skizzen aus dem Berliner Zoo 2002-2007", связанный с его многолетними наблюдениями и рисунками животных в Берлинском зоопарке, а также издание "Pavel Feinstein. Les Petits Fours. Das kleine Format", посвященное малому формату в его живописи.