Военнослужащие ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков "Хизбаллы" за сутки

Бойцы "Гивати", действующие на юге Ливана, выявили два отряда боевиков "Хизбаллы", и в течение считанных минут после обнаружения ЦАХАЛ уничтожил шестерых террористов артиллерийским огнем. Среди наших сил пострадавших нет.

Во время прочесывания местности с целью выявления террористической инфраструктуры в районе южного Ливана бойцы подразделения сбора разведданных 869 обнаружили двух боевиков, которые открыли по военнослужащим огонь. Бойцы ЦАХАЛа при поддержке танков открыли ответный огонь, и присоединившиеся ВВС ликвидировали боевиков в течение нескольких минут после обнаружения.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали и уничтожили в этом районе наблюдательный пост, предназначенный для слежения за подразделениями израильской армии.