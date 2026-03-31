x
31 марта 2026
последняя новость: 14:45
31 марта 2026
|
31 марта 2026
|
последняя новость: 14:45
31 марта 2026
Военнослужащие ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков "Хизбаллы" за сутки

время публикации: 31 марта 2026 г., 14:39 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 14:39
Военнослужащие ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков "Хизбаллы" за сутки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы "Гивати", действующие на юге Ливана, выявили два отряда боевиков "Хизбаллы", и в течение считанных минут после обнаружения ЦАХАЛ уничтожил шестерых террористов артиллерийским огнем. Среди наших сил пострадавших нет.

Во время прочесывания местности с целью выявления террористической инфраструктуры в районе южного Ливана бойцы подразделения сбора разведданных 869 обнаружили двух боевиков, которые открыли по военнослужащим огонь. Бойцы ЦАХАЛа при поддержке танков открыли ответный огонь, и присоединившиеся ВВС ликвидировали боевиков в течение нескольких минут после обнаружения.

Кроме того, силы ЦАХАЛа атаковали и уничтожили в этом районе наблюдательный пост, предназначенный для слежения за подразделениями израильской армии.

