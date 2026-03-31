31 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 марта 2026
|
31 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
31 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ вновь повторил призыв к ливанцам перебраться к северу от реки Захрани

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 31 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 10:29
Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала повторное предупреждение к жителям Ливана, находящимся к югу от реки Захрани. "Террористическая деятельность "Хизбаллы" вынуждает ЦАХАЛ действовать против нее в этом районе с применением силы, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред. Ради вашей безопасности мы вновь призываем вас немедленно покинуть свои дома и немедленно направиться к северу от реки Захрани".

"Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами или боевыми средствами, подвергает свою жизнь опасности, – подчеркивает предупреждение. – Чтобы обеспечить вашу безопасность, мы призываем вас немедленно переместиться в район к северу от реки Захрани. Нахождение к югу от реки Захрани может подвергнуть опасности вашу жизнь и жизнь ваших семей. Обратите внимание: любое движение на юг может поставить вашу жизнь под угрозу".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 марта 2026

32-й день войны "Рычание льва": удары по военным базам в центре Ирана