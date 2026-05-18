18 мая 2026
Новая Версия Сайта
Израиль

Поиски Айманут Касау: отказ в изменении статуса с "пропавшей без вести" на "похищенную"

Полиция
Кнессет
Розыск
время публикации: 18 мая 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 14:02
Поиски Айманут Касау: отказ в изменении статуса с "пропавшей без вести" на "похищенную"
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и интеграции провела очередное заседание по вопросу об исчезновении 9-летней Айманут Касау из Цфата, которая пропала из Центра абсорбции 813 дней назад. Это было пятнадцатое заседание комиссии по вопросу поисков Айманут.

Председатель комиссии депутат Гилад Карив отметил, что просьба родителей девочки изменить ее статус с "пропавшей без вести" на "похищенную" не была удовлетворена. Представители полиции ответили, что изменение классификации не влияет на методы и масштабы расследования, однако отец девочки во время заседания заявил, что если бы Айманут признали похищенной, к расследованию ее исчезновения мог бы подключиться ШАБАК.

В декабре 2025 года расследование исчезновения Айманут Касау было передано подразделению ЛАХАВ-433, в следственную группу входят шесть следователей, один из них владеет амхарским языком. Следственная группа несколько раз встречалась с семьей Айманут.

Представительница полиции в ходе заседания подчеркнула, что у следственной группы есть все необходимые средства для работы, и она занимается только делом Айманут и не ведет других расследований. Этап изучения материалов завершен, и полиция проверяет новые версии исчезновения девочки.

По итогам заседания Гилад Карив потребовал от министерства алии и интеграции в кратчайшие сроки начать общественную информационную кампанию, которая должна помочь в поисках Айманут.

9-летняя Айманут Касау жила в Цфате. Последний раз ее видели на улице ЦАХАЛ в 19:30 25 февраля 2024 года. Ее отец утверждает, что за несколько дней до исчезновения была предпринята попытка ее похитить. О попытке похищения он узнал со слов детей, находившихся на детской площадке. По их словам, Айманут пытался похитить мужчина, одетый как религиозный еврей.

