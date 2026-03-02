Возвращение в Израиль через Египет: кто летает

В связи с полным закрытием воздушного пространства Израиля покинуть страну или вернуться в нее можно только морским путем или через наземные пограничные переходы из Египта или Иордании.

Основным маршрутом, связывающим Израиль с миром, стал аэропорт в Табе на Синайском полуострове недалеко от египетско-израильской границы.

Авиакомпания "Аркия" будет выполнять полеты в Табу из Ларнаки, Афин, Софии и Рима и из Табы в эти города начиная со среды, 4 марта. Заказать можно на сайте компании.

Авиакомпания "Исраэйр" будет выполнять полеты в Табу из Праги, Будапешта, Софии, Рованиеми, Бергамо, Тбилиси и Гренобля начиная со вторника, 3 марта. На первом этапе билеты в открытую продажу поступать не будут. Они предназначены для пассажиров компании, рейсы которых были отменены.

Компания Blue Bird организует рейсы в Табу из Афин и обратно со вторника, 3 марта.

Tus Air организует рейсы в Табу из Ларнаки и Афин и обратно со вторника, 3 марта.

Авиакомпания Air Haifa работает над организацией возвращения своих пассажиров из Ларнаки, Пафоса, Афин и Софии.

Авиакомпания "Эль-Аль" не получила разрешения служб безопасности на организацию полетов в Табу.

Пограничный переход Таба работает круглосуточно. От него идет автобус до центрального автовокзала Эйлата.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о резком увеличении количества рейсов в Шарм а-Шейх на юге Синайского полуострова: с 3 до 10 в неделю из Будапешта, с 11 до 18 в неделю из Рима, с 4 до 8 из Лутона, с 6 до 11 из Милана, а также начнет выполнять 5 полетов в неделю из Бухареста и 3 – из Софии.

Из Шарм а-Шейха до израильской границы можно добраться за 6-7 часов на автобусе или за 3 часа на такси.