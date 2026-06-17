Кнессет: за три года миграционный баланс Израиля сократился на 140 тысяч человек

Комиссия Кнессета по алие, абсорбции и диаспоре совместно со специальной комиссией по делам молодежи провела заседание, посвященное росту количества израильтян, переезжающих на постоянное место жительства за рубеж – так называемых "йордим".

Согласно данным Центрального статистического бюро, представленным Исследовательским центром Кнессета, в 2022-2024 годах миграционный баланс израильтян был отрицательным. За этот период число граждан, покинувших страну, превысило число вернувшихся примерно на 140 тысяч человек (речь идет о разнице между количеством покинувших Израиль и количеством вернувшихся после долгого пребывания за рубежом, без учета новых репатриантов и получивших гражданство другими способами в указанный период).

В 2009-2021 годах Израиль ежегодно покидали в среднем около 40500 человек. С 2022 года начался резкий рост числа "йордим". В 2022 году страну покинули 59400 человек, в 2023 году – 82800, а в 2024 году – 69500.

В период с 2009 по 2024 год в Израиль ежегодно возвращались в среднем около 25450 человек. В 2024 году вернулись лишь около 18800 человек – это самый низкий показатель за последние годы.

Согласно данным ЦСБ, покинувшим страну считается гражданин Израиля, который находился за границей не менее 275 дней в течение года после выезда. Вернувшимся считается тот, кто после длительного проживания за рубежом провел в Израиле не менее 275 дней в течение года после возвращения.

Председатель комиссии Гилад Карив подчеркнул, что комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела за последние полгода уже пятое заседание по этой проблеме, однако тема не вызывает интереса у правительства, и все попытки назначить координирующий орган провалились. Министерство алии и интеграции формально не отвечает за проблему "йериды", и ведомство даже отказалось прислать своего представителя на заседание.

"Нынешнее правительство игнорирует рост этого явления и не борется с ним, – подчеркнул Карив. – Мы потребуем от правительства начать работу над пятилетней государственной программой, которая позволит замедлить темпы отъезда израильтян и увеличить число возвращающихся".

Он также добавил, что вопреки утверждениям о том, что данные Института национального страхования свидетельствуют о снижении масштабов явления в 2025 году, речь идет только о заявлениях на прекращение резидентства, а не о фактическом отъезде. Как правило, такие заявления подаются лишь спустя несколько лет после выезда. Данные об эмиграции за 2025 год еще не опубликованы. "Вместе с тем данные "Битуах Леуми" показывают, что в 2025 году больше давно проживавших в Израиле граждан добровольно отказались от статуса резидента, чем в 2024 году", – отметил председатель комиссии.

Инициатор обсуждения депутат Владимир Белиак ("Еш Атид") подчеркнул, что слова премьер-министра о том, будто большинство уезжающих – это репатрианты из Украины, покинувшие Израиль в течение двух лет после репатриации, не соответствуют действительности. По его мнению, правительство исходит из того, что покидающие страну граждане его не поддерживают, и потому не заинтересовано в решении проблемы.

Председатель комиссии по делам молодежи депутат Наама Лазими заявила, что практически на каждой ее встрече с молодыми людьми поднимается вопрос возможного отъезда из страны. "Молодые люди не знают, гарантирует ли им высшее образование нормальное будущее, – подчеркнула она. – Это катастрофа. 67% уезжающих моложе 40 лет, а многие врачи, получившие образование и специализацию в Израиле, покидают страну".

По словам профессора Тель-Авивского университета Итая Атера, наблюдается значительный рост числа израильтян, уезжающих более чем на год. В его исследовании израильтянами считаются люди, прожившие в стране не менее трех лет. Профессор Атер указывает, что в 2024 году было зафиксировано отрицательное сальдо миграции около 20 тысяч человек, и в этом же году страну покинули 530 врачей, причем две трети из них получили образование в Израиле. Одновременно снижается число врачей, возвращающихся в страну. Также растет число инженеров, покидающих Израиль, а число возвращающихся инженеров сокращается.

Заместитель председателя Национального союза студентов Лиран Басон предупредил, что 33% студентов заявляют о намерении покинуть Израиль после завершения учебы. По его словам, главными причинами являются высокая стоимость жизни и жилья.

Из представленных на заседании комиссии данных следует, что в 2009-2024 годах доля мужчин среди покидающих страну израильтян снижалась, а доля женщин росла, однако мужчины по-прежнему составляли немного больше половины всех уезжающих.

В 2023 году средний возраст "йордим" составил 32,45 года, что немного выше среднего возраста вернувшихся, который составил 31,59 года.

Почти половина покинувших страну (48,5%) и вернувшихся (53,1%) были в возрасте от 20 до 44 лет. Для сравнения, в общей структуре населения страны эта возрастная группа составляет лишь 32,3%.

В 2019-2023 годах среди "йордим" старше 15 лет наблюдалось снижение доли холостых и незамужних граждан и рост доли состоящих в браке. Среди вернувшихся в Израиль старше 15 лет в 2023 году, напротив, увеличилась доля не состоящих в браке и снизилась доля женатых и замужних. Иными словами, среди вернувшихся в 2023 году было больше холостых и незамужних и меньше состоящих в браке по сравнению с покинувшими Израиль.

Число евреев, покидающих Израиль, значительно выросло в 2022 и 2023 годах, однако их доля среди всех эмигрантов снижалась: с 76% в 2014 году до 58% в 2023 году.

Среди вернувшихся в Израиль в 2023 году 78% составили евреи – это немного выше их доли в населении страны (74%).

В 2009-2018 годах уроженцы других стран составляли почти половину всех эмигрантов из Израиля – в среднем 44%. Многие из тех, кто репатриировался во время волны алии 2022 года, связанной с войной между Россией и Украиной, покинули Израиль уже через год-два после репатриации. В то же время выросло число давно проживавших в стране израильтян, покидающих ее – как уроженцев Израиля, так и старых репатриантов.

Покинувшие Израиль в 2022 году граждане в возрасте 25-64 лет отличались более высоким уровнем образования по сравнению с населением страны в целом. Доля обладателей первой академической степени среди них была в 1,5 раза выше средней по стране, доля обладателей второй степени – в два раза выше, а доля обладателей докторской степени – в 4,6 раза выше. Уровень образования вернувшихся в Израиль также был выше среднего по стране, но ниже, чем у покинувших Израиль.

Как "йордим", так и возвращающиеся в последние годы более образованы, чем представители этих групп в прошлом, однако рост образовательного уровня среди возвращающихся происходит медленнее.

Около 6% выпускников израильских вузов, получивших академические степени в 1990-2018 годах, по состоянию на 2023 год находились за границей не менее трех лет.

Среди обладателей первой степени этот показатель составил 6,4%, среди обладателей второй степени – 5%, а среди обладателей докторской степени – 11,9%.

Доля находящихся за рубежом выпускников в областях точных наук и инженерии выше, чем среди выпускников гуманитарных и общественных наук.

Подводя итоги заседания, депутат Гилад Карив заявил: "Эмиграция из Израиля стала настоящей эпидемией, которую необходимо остановить, пока не стало слишком поздно. Представленные данные вызывают серьезную тревогу и свидетельствуют о растущем желании покинуть Государство Израиль. Десятки тысяч людей покидают страну, особенно начиная с 2023 года. Эмиграция представляет собой стратегическую угрозу для государства".

"Я намерен потребовать от Кнессета разработки межведомственной пятилетней программы с выделением соответствующего бюджета для борьбы с этим явлением, – подчеркнул Карив. – Необходимо замедлить темпы отъезда и увеличить темпы возвращения. Мужчины покидают страну чаще женщин, и это связано с нагрузкой, связанной с резервистской службой".

Председатель комиссии также считает необходимым пересмотреть практику автоматического прекращения действия медицинского страхования и статуса в "Битуах Леуми" через пять лет после отъезда.