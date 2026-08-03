В Араде неизвестные повредили информационный стенд возле дома Амоса Оза

В Араде неизвестные повредили туристический информационный стенд, установленный напротив дома писателя Амоса Оза.

Сотрудники муниципалитета восстановили стенд. Глава города Яир Мааян назвал произошедшее "постыдным актом вандализма" и сообщил, что муниципальная служба безопасности подаст заявление в полицию.

Семья писателя заявила, что ей больно видеть, как кто-то пытался стереть имя Оза со стенда рядом с его домом в городе, который он так любил.

Амос Оз – один из наиболее известных израильских писателей, автор романов "Мой Михаэль", "Черный ящик" и автобиографической книги "Повесть о любви и тьме". В 1998 году он был удостоен Государственной премии Израиля в области литературы. Его книги были переведены на 42 языка. Писатель умер в декабре 2018 года после борьбы с раком.