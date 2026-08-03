x
03 августа 2026
|
последняя новость: 18:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
03 августа 2026
|
03 августа 2026
|
последняя новость: 18:17
03 августа 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате

МАДА
ДТП
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 17:20
В Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате
0:00 0:00
В Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате
Пресс-служба МАДА

На улице Нахаль Снир в Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Каплан". Его состояние оценивается как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 августа 2026

ДТП в Самарии, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2026

В ДТП на Голанских высотах погиб мужчина, еще девять человек получили травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 августа 2026

Президент Словении пострадала в ДТП