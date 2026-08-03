В Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате
время публикации: 03 августа 2026 г., 17:20 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 17:20
В Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате
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На улице Нахаль Снир в Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил множественные травмы.
Пострадавший доставлен в больницу "Каплан". Его состояние оценивается как тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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