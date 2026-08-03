На улице Нахаль Снир в Явне автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу "Каплан". Его состояние оценивается как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.