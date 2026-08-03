Владелица детского сада в Тель-Авиве и две помощницы обвинены в издевательствах над детьми

Государственная прокуратура подала два обвинительных заключения по делу о насилии над воспитанниками тель-авивского детского сада "Ган Хиюхим". Владелице учреждения Натали Шахар и двум помощницам вменяются многочисленные эпизоды нападений на детей и жестокого обращения с ними. В одном случае ребенку сломали руку.

По версии обвинения, 39-летняя Орталь Леви с ноября 2024 года неоднократно применяла силу к детям в возрасте от шести месяцев до полутора лет: бросала их на пол и матрасы, тянула за руки, щипала, била и толкала. У некоторых воспитанников после этого появились травмы, нарушения сна и питания, потеря веса и изменения поведения.

В одном из эпизодов Леви, меняя ребенку подгузник, вывернула ему руку, в результате чего произошел перелом. Ребенок весь день почти не двигал рукой и плакал, однако родителей о его состоянии не уведомили. Позднее его доставили в больницу, где наложили гипс и оставили под наблюдением.

42-летнюю владелицу сада Натали Шахар обвиняют в нападении на двух детей и в том, что она не предотвратила насилие со стороны помощниц.

Еще одной сотруднице, 63-летней Ронит Шире Ариэль из Бат-Яма, вменяются эпизоды, в ходе которых она тянула детей за руку, прижимала их головы к матрасу и насильно кормила одного из воспитанников.

Прокуратура просит запретить всем трем обвиняемым работать с несовершеннолетними до окончания судебного процесса.