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Израиль

Владелица детского сада в Тель-Авиве и две помощницы обвинены в издевательствах над детьми

Расследование
Прокуратура
время публикации: 03 августа 2026 г., 15:27 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 15:31
Владелица детского сада в Тель-Авиве и две помощницы обвинены в издевательствах над детьми
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Владелица детского сада в Тель-Авиве и две помощницы обвинены в издевательствах над детьми
AP Photo/Jean-Francois Badias

Государственная прокуратура подала два обвинительных заключения по делу о насилии над воспитанниками тель-авивского детского сада "Ган Хиюхим". Владелице учреждения Натали Шахар и двум помощницам вменяются многочисленные эпизоды нападений на детей и жестокого обращения с ними. В одном случае ребенку сломали руку.

По версии обвинения, 39-летняя Орталь Леви с ноября 2024 года неоднократно применяла силу к детям в возрасте от шести месяцев до полутора лет: бросала их на пол и матрасы, тянула за руки, щипала, била и толкала. У некоторых воспитанников после этого появились травмы, нарушения сна и питания, потеря веса и изменения поведения.

В одном из эпизодов Леви, меняя ребенку подгузник, вывернула ему руку, в результате чего произошел перелом. Ребенок весь день почти не двигал рукой и плакал, однако родителей о его состоянии не уведомили. Позднее его доставили в больницу, где наложили гипс и оставили под наблюдением.

42-летнюю владелицу сада Натали Шахар обвиняют в нападении на двух детей и в том, что она не предотвратила насилие со стороны помощниц.

Еще одной сотруднице, 63-летней Ронит Шире Ариэль из Бат-Яма, вменяются эпизоды, в ходе которых она тянула детей за руку, прижимала их головы к матрасу и насильно кормила одного из воспитанников.

Прокуратура просит запретить всем трем обвиняемым работать с несовершеннолетними до окончания судебного процесса.

Израиль
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