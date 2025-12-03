x
03 декабря 2025
|
последняя новость: 21:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 декабря 2025
|
03 декабря 2025
|
последняя новость: 21:18
03 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле поселка Неве-Цуф в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 03 декабря 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 19:58
Возле поселка Неве-Цуф в ДТП тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 465-й трассе, недалеко от поселка Неве-Цуф (Халамиш), произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 32 лет) травмирован тяжело, его состояние нестабильное. Еще один мужчина получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие при содействии медслужбы ЦАХАЛа были доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, его состояние критическое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

В результате ДТП возле Гиват-Шмуэля пострадал мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 декабря 2025

В Яффо автомобиль врезался в дерево, водитель в тяжелом состоянии