Возле поселка Неве-Цуф в ДТП тяжело травмирован мотоциклист

На 465-й трассе, недалеко от поселка Неве-Цуф (Халамиш), произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 32 лет) травмирован тяжело, его состояние нестабильное. Еще один мужчина получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие при содействии медслужбы ЦАХАЛа были доставлены в больницы "Шиба" в Тель а-Шомере и "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.