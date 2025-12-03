ЦАХАЛ: в Рафиахе в бою с террористами ранены четверо военнослужащих, один из них в тяжелом состоянии

Разрешено к публикации: на юге сектора Газы в бою с террористами тяжело ранен боец разведбатальона бригады "Голани". Еще два бойца разведбатальона бригады "Голани" и офицер дивизии "Газа" (143) получили ранения средней тяжести.

В сообщении говорится, что военные были атакованы террористами, появившимися из туннеля.

Раненые бойцы доставлены в больницу для получения медицинской помощи, их семьи уведомлены.

По данным новостной службы телеканала "Кешет", израильские военные обнаружили двух боевиков, появившихся из туннеля. Они подъехали к террористам на бронетранспортере. Судя по всему, в этот момент третий террорист прикрепил взрывное устройство к "Намеру". В результате взрыва были ранены четверо военнослужащих. Силам ЦАХАЛа удалось уничтожить двоих боевиков, третьему удалось скрыться в туннеле.

ЦАХАЛ подчеркивает: силы ЦАХАЛа находятся в указанных районах в соответствии с условиями соглашения и продолжат действовать для устранения любой угрозы для них.