Израильские военные обнаружили ракетные установки на севере Газы. Видео

Бойцы 2-й бригады "Кармели", действуя в буферной зоне на севере сектора Газы обнаружили несколько стартовых площадок и пусковые установки с заложенными ракетами.

ЦАХАЛ отмечает, что это были пусковые установки с пятью направляющими.

Судя по предоставленным фото и видео, данные пусковые установки уже невозможно было использовать без серьезного ремонта.