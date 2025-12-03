Израильские военные обнаружили ракетные установки на севере Газы. Видео
Бойцы 2-й бригады "Кармели", действуя в буферной зоне на севере сектора Газы обнаружили несколько стартовых площадок и пусковые установки с заложенными ракетами.
ЦАХАЛ отмечает, что это были пусковые установки с пятью направляющими.
Судя по предоставленным фото и видео, данные пусковые установки уже невозможно было использовать без серьезного ремонта.