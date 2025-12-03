x
03 декабря 2025
Израиль

Израильские военные обнаружили ракетные установки на севере Газы. Видео

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 декабря 2025 г., 14:34 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 14:50
Израильские военные обнаружили ракетные установки на севере Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 2-й бригады "Кармели", действуя в буферной зоне на севере сектора Газы обнаружили несколько стартовых площадок и пусковые установки с заложенными ракетами.

ЦАХАЛ отмечает, что это были пусковые установки с пятью направляющими.

Судя по предоставленным фото и видео, данные пусковые установки уже невозможно было использовать без серьезного ремонта.

Израиль
