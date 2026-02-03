x
03 февраля 2026
Израиль

Мотоциклист сбил пешехода в центре Тель-Авива

ДТП
время публикации: 03 февраля 2026 г., 19:20
Мотоциклист сбил пешехода в центре Тель-Авива
Пресс-служба МАДА

На улице Шауль а-Мелех в Тель-Авиве мотоциклист сбил женщину. Пострадавшая (примерно 69 лет) доставлена в больницу "Ихилов", ее состояние, по оценкам медиков, тяжелое.

В этом ДТП также пострадал мотоциклист (примерно 29 лет). Он получил травмы средней тяжести и также доставлен в больницу "Ихилов".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
