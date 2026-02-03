Пожар в многоквартирном здании в Ашкелоне, полиция эвакуирует жильцов
время публикации: 03 февраля 2026 г., 10:14 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 10:33
На улице Шапира в Ашкелоне начался пожар в многоквартирном восьмиэтажном жилом доме. На месте действуют крупные силы пожарно-спасательной службы, полиция и "Маген Давид Адом". По предварительным данным, в загоревшейся квартире есть люди.
Полиция эвакуирует жильцов из здания, дорога перекрыта, чтобы не мешать проезду специального транспорта.
Позднее пожарно-спасательная служба сообщила, что из здания эвакуированы пять человек, получивших легкие травмы. Причины пожара устанавливаются, идут работы по тушению.