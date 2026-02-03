x
03 февраля 2026
Израиль

В Иерусалиме "скорая" сбила женщину, ее состояние тяжелое

ДТП
время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 21:45
В Иерусалиме "скорая" сбила женщину, ее состояние тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Иермиягу в Иерусалиме автомобиль сбил женщину. Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу "Шаарей Цедек".

Парамедики передали, что пострадавшей около 25 лет, при падении она получила черепно-мозговую травму.

По информации сайта Ynet, женщина была сбита амбулансом службы скорой помощи "Ихуд Ацала".

Израиль
