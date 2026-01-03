Из-за наплыва посетителей горнолыжный курорт Хермон закрыт для въезда

В связи с привлекательной погодой и снегом на вершине огромное количество израильтян решили в субботу, 3 января, отдохнуть на горнолыжном курорте Хермон. По состоянию на 10:30 курорт уже был переполнен, и администрация приняла решение закрыть въезд для отдыхающих.

Руководство горнолыжного курорта Хермон обращается к тем, кто находится по дороге на вершину, с просьбой проявить понимание и поискать другое место проведения досуга.