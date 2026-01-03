x
Из-за наплыва посетителей горнолыжный курорт Хермон закрыт для въезда

время публикации: 03 января 2026 г., 10:52 | последнее обновление: 03 января 2026 г., 10:57
Из-за наплыва посетителей горнолыжный курорт Хермон закрыт для въезда
Ayal Margolin/Flash90

В связи с привлекательной погодой и снегом на вершине огромное количество израильтян решили в субботу, 3 января, отдохнуть на горнолыжном курорте Хермон. По состоянию на 10:30 курорт уже был переполнен, и администрация приняла решение закрыть въезд для отдыхающих.

Руководство горнолыжного курорта Хермон обращается к тем, кто находится по дороге на вершину, с просьбой проявить понимание и поискать другое место проведения досуга.

