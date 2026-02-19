Глава компании OpenAI предложил создать "что-то вроде МАГАТЭ" для контроля над ИИ

Сэм Альтман, глава создавшей ChatGPT компании OpenAI, заявил на глобальной конференции по искусственному интеллекту, что мир "срочно" нуждается в механизмах регуляции этой быстроразвивающейся технологии.

По его словам, для координации таких усилий может быть создана организация, подобная Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

Альтман входит в число руководителей крупнейших хайтек-компаний, прибывших в Нью-Дели на саммит AI Impact Summit.

"Демократизация ИИ – лучший способ обеспечить процветание человечества", – заявил он со сцены, добавив, что "централизация этой технологии в руках одной компании или страны может привести к краху".

"Это не означает, что нам не понадобятся регулирование или защитные меры", – отметил Альтман. – "Они, очевидно, нужны нам в срочном порядке, как и в случае с другими мощными технологиями".

Многие исследователи и активисты полагают, что необходимы более решительные действия для борьбы с возникающими проблемами – от сокращения рабочих мест до создания сексуализированных дипфейков и интернет-мошенничества с использованием ИИ.