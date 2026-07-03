Рабочий упал с высоты восьми метров в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:38 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:48
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Дан поступило сообщение о рабочем, иностранном гражданине, который упал с высоты около восьми метров на строительной площадке на улице Шломцион А-Малька в Тель-Авиве.
Фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадвшего, мужчину в возрасте примерно 40 лет, в тяжелом состоянии с множественными травмами, он находился в сознании. Оказав рабочему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Ихилов" в тяжелом состоянии.
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