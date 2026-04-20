x
20 апреля 2026
последняя новость: 15:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Юлия Шамалова-Беркович возглавит Совет кабельного и спутникового вещания

время публикации: 20 апреля 2026 г., 15:29 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 15:32
Министр связи Шломо Караи утвердил рекомендацию комиссии по подбору кандидатов назначить Юлию Шамалову-Беркович на должность председателя Совета кабельного и спутникового вещания.

Процедура отбора, которую проводила комиссия под председательством генерального директора минсвязи при участии представителя комиссии госслужбы и трех представителей общественности, включала серию углубленных интервью, по итогам которых Шамалова-Беркович заняла первое место, получив наивысшую оценку от каждого из членов комиссии.

После утверждения министром назначение передано на рассмотрение комиссии по проверке назначений при Управлении государственных компаний, это обязательный этап для завершения процедуры.

