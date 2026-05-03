ЦАХАЛ: ракетная тревога в поселке Авивим связана с запуском перехватчиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что сработавшая ранее в воскресенье ракетная тревога в районе поселка Авивим в зоне противостояния была вызвана запуском ракет-перехватчиков по ложным целям.

Дополнительно сообщается, что после огня наших сил на юге Ливана были зафиксированы несколько объектов, классифицированных как подозрительные воздушные цели, по которым были запущены перехватчики.