В синагоге Зихрон-Яакова мужчина перенес остановку сердца, его удалось спасти
время публикации: 03 мая 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 13:10
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о мужчине, который потерял сознание в синагоге в Зихрон-Яакове. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину без сознания, без пульса и дыхания.
Они провели реанимацию, включающую массаж сердца, искусственную вентиляцию, введение лекарств и применение дефибриллятора. После пяти разрядов дефибриллятора сердце пациента вновь начало биться.
Мужчина был эвакуирован на реанимобиле МАДА в больницу "Гилель Яфэ" в полном сознании, его жизни не угрожает опасность.
