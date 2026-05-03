Внимание, розыск: пропала 83-летняя Серафима Овчинникова из Кирьят-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей пожилой женщины. Пропала 83-летняя Серафима Овчинникова из Кирьят-Яма, в последний раз ее видели в субботу, 2 мая, на улице Герберта Лемана в Кирьят-Яме.

Сегодня семья пропавшей дала разрешение на публикацию объявления. Приметы пропавшей: рост 145 см, полное телосложение, седые волосы, светлый оттенок кожи. Была одета в серые брюки и зелено-серую майку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят обратиться в полицию по телефону 100 или связаться с полицейским участком Звулун по телефону 048464444.