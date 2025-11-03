"Рука руку моет": арест главы "Гистадрута" продлен на восемь дней. Видео

Мировой суд Ришон ле-Циона удовлетворил просьбу полиции, продлив срок содержания под стражей главы Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут") Арнона Бар-Давида на восемь дней. Бар-Давид и ряд других высокопоставленных чиновников "Гистадрута" подозреваются в коррупции в рамках масштабного расследования, названного в полиции "Рука руку моет" (ивр. аналог – "יד לוחצת יד", "рука пожимает руку").

В полиции опасаются, что Бар-Давид, если останется на свободе, попытается оказать давление на свидетелей, которые работают под его началом. Полиция просила продлить срок его содержания под стражей на 10 дней.

Дело, получило название "Рука руку моет", было открыто два года назад после получения разведывательной информации. В общей сложности речь идет о 350 подозреваемых, подавляющее большинство которых связаны с рабочими комитетами.

Напомним, серия арестов и обысков началась в понедельник, 3 ноября, в штаб-квартире "Гистадрута" в Тель-Авиве, параллельно с этим аресты и обыски прошли в 55 домах в шести населенных пунктах. Были задержаны председатель "Гистадрута" Арнон Бар-Давид с супругой, глава муниципалитета, муниципальные чиновники и влиятельные предприниматели.

Полиция уточняет, что всего к настоящему моменту задержаны восемь подозреваемых, еще 27 человек были доставлены на допрос. Руководитель подразделения "Лахав 433" Мени Биньямин заявил, что речь идет о масштабном деле о коррупции в государственном секторе, которое было раскрыто следователями.

Одним из центральных участников расследования является владелец крупной страховой компании, который, по подозрениям следствия, задействовал свои связи с Арноном Бар-Давидом для того, чтобы продвигать собственные финансовые интересы и обеспечивать приток клиентов из различных государственных организаций. По словам представителей полиции, речь идет о подозрениях в масштабной коррупции и незаконном получении средств и услуг на миллионы шекелей.