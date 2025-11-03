"Оцма Иеугдит" продвигает законопроект о смертной казни для террористов

Законопроект о смертной казни для террористов, представленный партией "Оцма Иегудит", будет вынесен на голосование в первом чтении. Ожидается, что это произойдет 5 ноября.

Если законопроект будет утвержден в первом чтении, появится возможность продолжать процесс его утверждения в следующем Кнессете без необходимости начинать весь процесс с самого начала.

Ранее сообщалось, что глава Управления по вопросам пленных и похищенных бригадный генерал запаса Галь Хирш просил премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить продвижение законопроекта до подробного обсуждения всех его аспектов на заседании военно-политического кабинета.

Со своей стороны, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требовал утверждения законопроекта. 20 октября он заявил, что, если в течение трех недель законопроект не будет утвержден, "Оцма Иегудит" прекратит голосовать с коалицией.

Согласно законопроекту депутата Лимор Сон Ар-Мелех, к смертной казни будут приговариваться террористы, признанные виновными в предумышленном убийстве на националистической почве.