x
03 ноября 2025
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 ноября 2025
|
03 ноября 2025
|
последняя новость: 11:15
03 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Оцма Иеугдит" продвигает законопроект о смертной казни для террористов

Судебные решения
Суд
Оцма Иегудит
время публикации: 03 ноября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 09:55
Лимор Сон Ар-Мелех и Итамар Бен-Гвир
Yonatan Sindel/Flash90

Законопроект о смертной казни для террористов, представленный партией "Оцма Иегудит", будет вынесен на голосование в первом чтении. Ожидается, что это произойдет 5 ноября.

Если законопроект будет утвержден в первом чтении, появится возможность продолжать процесс его утверждения в следующем Кнессете без необходимости начинать весь процесс с самого начала.

Ранее сообщалось, что глава Управления по вопросам пленных и похищенных бригадный генерал запаса Галь Хирш просил премьер-министра Биньямина Нетаниягу остановить продвижение законопроекта до подробного обсуждения всех его аспектов на заседании военно-политического кабинета.

Со своей стороны, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требовал утверждения законопроекта. 20 октября он заявил, что, если в течение трех недель законопроект не будет утвержден, "Оцма Иегудит" прекратит голосовать с коалицией.

Согласно законопроекту депутата Лимор Сон Ар-Мелех, к смертной казни будут приговариваться террористы, признанные виновными в предумышленном убийстве на националистической почве.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 октября 2025

Закон о смертной казни для террористов будет обсуждаться на следующей неделе