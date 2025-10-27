Закон о смертной казни для террористов будет обсуждаться на следующей неделе

В связи с ультиматумом, вынесенным министром внутренней безопасности Итамаром Бен-Гвиром, законопроект о смертной казни для террористов будет поднят на специальное обсуждение и голосование уже на следующей неделе.

Председатель комиссии по внутренней безопасности Цвика Фогель согласовал с юридической советницей Кнессета Сагит Афик проведение специального заседания комиссии по данному законопроекту, по завершении которого состоится голосование.

Председатель коалиции Офир Кац отметил, что он уведомил всех членов коалиции в обязательстве провести закон о смертной казни для террористов в кратчайшие сроки.