время публикации: 03 ноября 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 03 ноября 2025 г., 09:50
Повторное уведомление о розыске: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летней Любови Михлиной из Ашкелона. Ее местонахождение неизвестно с 1 мая 2025 года.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, темные с сединой волосы. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771444.

