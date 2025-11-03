Повторное уведомление о розыске: пропала 76-летняя Любовь Михлина из Ашкелона

Полиция Израиля вновь обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 76-летней Любови Михлиной из Ашкелона. Ее местонахождение неизвестно с 1 мая 2025 года.

Приметы пропавшей: рост 1.60, худощавая, темные с сединой волосы. Описания одежды нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-6771444.