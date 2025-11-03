Молодая жительница Раананы задержана по подозрению в нападении с ножом на свою мать

Сотрудники полиции арестовали жительницу Раананы в возрасте около 20 лет, подозреваемую в нападении с ножом на собственную мать. По сообщению полиции, после допроса девушка будет направлена на психиатрическое освидетельствование.

Полиция ведет расследование обстоятельств нападения на женщину в возрасте около 60 лет, совершенном у нее дома. Пострадавшая была отправлена в больницу "Меир" с тяжелом состоянии.

По результатам допроса подозреваемой, полиция намерена обратиться в суд с просьбой продлить срок ее содержания под стражей.