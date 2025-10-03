x
03 октября 2025
03 октября 2025
Израиль

Турция намерена отправить в Израиль специальный самолет для 140 активистов "флотилии"

Турция
Акции протеста
Израиль
время публикации: 03 октября 2025 г., 20:42 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 20:50
Турция намерена отправить в Израиль специальный самолет для 140 активистов "флотилии"
AP Photo/Anis Mili

В субботу, 4 октября, Турция намерена отправить в Израиль специальный самолет для эвакуации 140 граждан Турции, Малайзии и Индонезии, которые находились на борту яхт, участвовавших во "флотилии Сумуда".

Отправка турецкого самолета согласована с Израилем.

Также стало известно, что в воскресенье, 5 октября, Израиль откроет мост Алленби, чтобы переправить в Иорданию десятки граждан арабских стран (Туниса, Алжира и других).

Одновременно Израиль готовится отправить в Европу специальный самолет с активистами на борту. Кроме того, планируется отправить часть иностранных граждан обычными коммерческими рейсами.

Судя по заявлениям внешнеполитических ведомств, среди задержанных есть граждане Италии, Ирландии, ЮАР, Швеции, Франции, Испании, Великобритании, США, Польши, Австралии и других стран. Ранее организаторы "флотилии" говорили об участии представителей 47 стран.

По данным МИД Италии, итальянцев среди задержанных около 40 человек, в их числе несколько депутатов парламента. Ирландцев – до 16. Не менее шести южноафриканцев. Среди задержанных французов депутат Европарламента Рима Хассан. В числе задержанных – экоактивистка Грета Тунберг (Швеция).

Израиль
