x
03 октября 2025
|
последняя новость: 20:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 октября 2025
|
03 октября 2025
|
последняя новость: 20:42
03 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция "Щит горизонта": за 12 часов установлен контроль над 42 судами "флотилии Сумуда"

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ВМС
Средиземное море
время публикации: 03 октября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 03 октября 2025 г., 20:14
Операция "Щит горизонта": за 12 часов установлен контроль над 42 судами "флотилии Сумуда"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В Йом Кипур (2 октября), в ходе операции, продолжавшейся около 12 часов, бойцы ВМС ЦАХАЛа пресекли масштабную провокацию сотен активистов на 42 судах, намеревавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газы.

В операции приняли участие многочисленные силы ВМС, включая бойцов "Шайетет 13", "Шайетет 3", подразделения "Снапир" и других.

Активисты были благополучно доставлены в порт Ашдода.

Полиция приняла от ЦАХАЛа более 470 участников флотилии, после допросов и тщательных проверок они были переданы Управлению регистрации народонаселения и миграции и Службе тюрем. Все они будут депортированы, по согласию или принудительно, в рамках соответствующей судебной процедуры.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

"Шайетет-13" перехватили последнее судно "Флотилии Сумуда" – яхту Marinette
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 октября 2025

Среди задержанных участников "флотилии Сумуда" десятки американцев, в их числе ветераны армии США
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 октября 2025

Министерство иностранных дел сообщило, что "провокация ХАМАС-Сумуд" завершена