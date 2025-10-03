Операция "Щит горизонта": за 12 часов установлен контроль над 42 судами "флотилии Сумуда"

В Йом Кипур (2 октября), в ходе операции, продолжавшейся около 12 часов, бойцы ВМС ЦАХАЛа пресекли масштабную провокацию сотен активистов на 42 судах, намеревавшихся прорвать морскую блокаду сектора Газы.

В операции приняли участие многочисленные силы ВМС, включая бойцов "Шайетет 13", "Шайетет 3", подразделения "Снапир" и других.

Активисты были благополучно доставлены в порт Ашдода.

Полиция приняла от ЦАХАЛа более 470 участников флотилии, после допросов и тщательных проверок они были переданы Управлению регистрации народонаселения и миграции и Службе тюрем. Все они будут депортированы, по согласию или принудительно, в рамках соответствующей судебной процедуры.