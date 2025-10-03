Министр нацбезопасности: активистов "флотилии" следует отправить в израильскую тюрьму

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал депортацию активистов "флотилии Сумуда", заявив, что "решение премьер-министра Нетаниягу, позволяющее сторонникам террора вернуться домой, ошибочно по своей сути".

"Я считаю, что мы обязаны оставить их здесь, в израильской тюрьме, на несколько месяцев, чтобы они могли почувствовать соседство террористов. Не может быть ситуации, когда премьер-министр отправляет их раз за разом в их страны – и эта отправка приводит к тому, что они будут возвращаться снова, снова и снова", - заявил Бен-Гвир.

Полиция Израиля сообщает, что более 470 участников так называемой "глобальной флотилии Сумуда", пытавшихся прорвать морскую блокаду Газы, прошли оформление перед выдворением из страны.

Сначала их доставили в порт Ашдод для проверки личности и юридических процедур.

Судя по заявлениям внешнеполитических ведомств, среди задержанных есть граждане Италии, Ирландии, ЮАР, Швеции, Франции, Испании, Великобритании, США, Польши, Австралии и других стран. Ранее организаторы "флотилии" говорили об участии представителей 47 стран.

По данным МИД Италии, итальянцев среди задержанных около 40 человек, в их числе несколько депутатов парламента. Ирландцев – до 16. Не менее шести южноафриканцев. Среди задержанных французов депутат Европарламента Рима Хассан. В числе задержанных – экоактивистка Грета Тунберг (Швеция).

По данным МИД Италии, власти Израиля готовят два чартерных рейса с депортируемыми на 6-7 октября. Планируется отправить их в европейские столицы после завершения консульских посещений и формальных слушаний.

По состоянию на утро 3 октября, никого из участников "флотилии Сумуда" из Израиля еще не депортировали. Идет оформление документов.