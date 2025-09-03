x
03 сентября 2025
Израиль

Чиновник министерства образования уволен за приставания к учительницам

время публикации: 03 сентября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 14:39
David Cohen/Flash90

Дисциплинарный суд государственных служб Израиля признал Дова Нафтали, который отвечал в министерстве образования за сферу технологий в старших классах, виновным по трем эпизодам неподобающего поведения в отношении сотрудниц школ и распорядился о его немедленном увольнении.

Как сообщает 13 канал ИТВ, Нафтали также запрещено работать в госслужбах вплоть до достижения 67 лет.

В рамках своих полномочий Дов Нафтали отвечал за надзор и контроль в школах. Инциденты произошли во время его визитов в одно из учебных заведений.

Суд установил, что в одном случае он прижался рукой к груди и телу пострадавшей на несколько секунд; в других — касался сотрудниц, включая прижимание к области ягодиц, и делал в отношении пострадавших замечания сексуального содержания.

