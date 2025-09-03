ЦАХАЛ опубликовал запись разговора: житель Газы – "хотим уйти на юг, но ХАМАС не пускает"

На фоне подготовки к началу военной операции "Колесницы Гидеона – 2", в рамках которой планируется окружение и захват города Газа, ЦАХАЛ неоднократно призывал жителей Газы эвакуироваться в южные районы сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала запись разговора офицера COGAT (Координатор действий правительства Израиля на территориях) с жителем города Газа на севере анклава. Этот человек говорит: "Мы хотим выйти на юг, но ХАМАС не пускает. Они говорят людям: возвращайтесь домой, эвакуации нет. Возвращайтесь – и люди расходятся... Люди боятся, клянусь. Некоторые идут по боковым улицам, ищут обходные пути. Хамасовцы стоят на берегу моря в районе Ан-Набульси и в других местах и не дают людям двигаться по главным дорогам".