03 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал запись разговора: житель Газы – "хотим уйти на юг, но ХАМАС не пускает"

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 03 сентября 2025 г., 14:00 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 14:31
AP Photo/Jehad Alshrafi

На фоне подготовки к началу военной операции "Колесницы Гидеона – 2", в рамках которой планируется окружение и захват города Газа, ЦАХАЛ неоднократно призывал жителей Газы эвакуироваться в южные районы сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала запись разговора офицера COGAT (Координатор действий правительства Израиля на территориях) с жителем города Газа на севере анклава. Этот человек говорит: "Мы хотим выйти на юг, но ХАМАС не пускает. Они говорят людям: возвращайтесь домой, эвакуации нет. Возвращайтесь – и люди расходятся... Люди боятся, клянусь. Некоторые идут по боковым улицам, ищут обходные пути. Хамасовцы стоят на берегу моря в районе Ан-Набульси и в других местах и не дают людям двигаться по главным дорогам".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
