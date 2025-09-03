x
03 сентября 2025
Израиль

В Кирьят-Моцкине автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 03 сентября 2025 г., 21:49 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 21:49
В Кирьят-Моцкине автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Yonatan Sindel/Flash90

На улице А-Хашмонаим в Кирьят-Моцкине автомобиль сбил переходившего дорогу мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пешеход (мужчина примерно 70 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе. Его состояние стабильно тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
