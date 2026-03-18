Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Ирландии
время публикации: 18 марта 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:15
Сборная Израиля стала победителем группы А и вышла во второй отборочный раунд женского чемпионата Европы по баскетболу.
В последнем матче первого отборочного раунда израильтянки разгромили сборную Ирландии 90:54.
После 10 минут 29:8, 20 - 48:21, 30 - 75:36.
Лидер сборной Израиля Дориан Даган Сужич набрала 20 очков. сделала по 6 подборов и передач.
