Отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу. Израильтянки разгромили сборную Ирландии

Сборная Израиля стала победителем группы А и вышла во второй отборочный раунд женского чемпионата Европы по баскетболу.

В последнем матче первого отборочного раунда израильтянки разгромили сборную Ирландии 90:54.

После 10 минут 29:8, 20 - 48:21, 30 - 75:36.

Лидер сборной Израиля Дориан Даган Сужич набрала 20 очков. сделала по 6 подборов и передач.