18 марта 2026
Здоровье

Парламент Шотландии отклонил законопроект о легализации эвтаназии

время публикации: 18 марта 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:03
Парламент Шотландии отклонил законопроект о легализации эвтаназии
AP Photo/Yves Logghe

Шотландский парламент отклонил законопроект о легализации ассистированного суицида. Он должен был позволить смертельно больным дееспособным людям прекращать свою жизнь с помощью медиков.

Инициатором закона выступил либеральный демократ Лиам МакАртур, в случае его принятия Шотландия стала бы первой частью Великобритании, разрешившей эвтаназию. Однако предложение было поддержано только 57 депутатами, 69 проголосовали против – после эмоционального обсуждения.

Основным доводом противников закона стала опасность принуждения больных к эвтаназии. Мак Артур обвинил своих оппонентов в том, что они не готовы помочь страдающим людям и семьям умирающих шотландцев.

