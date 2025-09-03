В Иерусалиме проходит митинг в поддержку семей заложников с антиправительственными лозунгами

Тысячи людей принимают участие в митинге на площади Кикар Париж в Иерусалиме, недалеко от резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу. На этом митинге звучат призывы к окончанию войны в Газе с тем, чтобы вернуть удерживаемых ХАМАСом израильтян, а также антиправительственные лозунги. На серии плакатов с фотографиями членов правительства одна надпись: "кабинет смерти".

На этой неделе семьи заложников решили перенести свои акции протеста в Иерусалим, считая, что принимающим решения политикам легче игнорировать их, когда они проводят демонстрации в Тель-Авиве.

В течение дня в столице проходили различные акции в поддержку "всеобъемлющей сделки по освобождению заложников" и против расширения войны в Газе. Утром в районе Рехавия демонстранты подожгли мусорные баки и автомобильные шины. Огонь распространился на припаркованные автомобили, несколько машин сгорели. Из-за угрозы распространения огня были эвакуированы жильцы нескольких домов. По подозрению в нарушении общественного порядка полиция задержала не менее 13 участников акции протеста, а вечером были задержаны еще двое мужчин, 60 и 80 лет – их подозревают в поджоге в Рехавии.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу записал видеообращение, в котором сравнил демонстрантов с фашистскими фалангистами и призвал полицию к более активным действиям против демонстрантов.